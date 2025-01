Bia Haddad perde mais uma e tem pior começo de temporada em 4 anos

Três jogos, três derrotas. Desde que voltou ao top 100, no fim de 2021, Beatriz Haddad Maia não começa uma temporada tão mal. O terceiro revés veio nesta terça-feira, em sua estreia no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. A paulista, atual #16 do ranking, foi superada facilmente pela americana Madison Keys (#20), que fez 6/2 e 6/1, vencendo, inclusive, os últimos cinco games da partida.

Em 2022, sua primeira temporada com ranking bom o bastante para estar nos WTAs de aquecimento para o Australian Open, Bia somou duas vitórias e duas derrotas antes de embarcar para Melbourne. Em 2023, como número 15 do mundo, a brasileira anotou quatro vitórias e uma derrota antes de sua estreia no primeiro slam do ano. Por fim, no ano passado, Bia, então 11ª do ranking, venceu sua estreia na United Cup antes de perder os dois jogos seguintes antes do Australian Open.

Este ano, antes da queda diante de Keys, Bia foi superada em suas duas apresentações na United Cup. Primeiro, teve cãibras e levou uma virada da chinesa Xinyu Gao (#175) por 5/7, 6/4 e 7/5. Depois dias depois, voltou a jogar abaixo de seu melhor e caiu em três sets diante da alemã Laura Siegemund por 6/3, 1/6 e 6/4.