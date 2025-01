Halterofilista paralímpico cria dispositivo de IA para ajudar cadeirantes

"Segundo os médicos, não era aconselhável fazer exercícios de carga devido a alguns riscos inerentes à minha síndrome. Indicaram a natação, mas meu primo montou uma academia perto da minha casa e comecei a frequentar escondido. Ele e os professores me orientavam para fazer da melhor forma, e comecei a ver que as dores e problemas de articulação estavam diminuindo", conta.

Bruno tinha 14 anos, e a cada nova avaliação ouvia que o quadro sinalizava melhoras. Nas consultas, ao lado dos pais e médicos, mantinha segredo. "Não falava que estava treinando na academia", lembra, aos risos.

Pouco depois, além da academia, começou a frequentar também aulas de jiu-jítsu. "Eu não tinha tanta força no supino e algumas pessoas incentivaram a levar em um 'pessoal forte de verdade', e conheci meu treinador. Comecei a treinar, e competir com pessoa sem deficiência, e comecei a me achar ótimo", diz.

O esporte paralímpico apareceu para Bruno através das redes sociais. "Conheci uma pessoa que competia no paralímpico, e eu não fazia ideia de como as coisas funcionavam, que existiam essas possibilidades".

Os pais logo descobriram as peripécias às escondidas do filho, mas a preocupação inicial deu lugar ao apoio. "Mostrei o quanto estava me fazendo bem".

Bruno tem na galeria particular conquistas como as medalhas de ouro no Parapan de Santiago-2023 e Lima-2019, além das pratas na Copa do Mundo de Dubai-2022 e Nigéria-2020, Parapan de Toronto-2015 e Guadalajara-2011.