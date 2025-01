Virou batata quente? Denver Broncos faz touchdown bizarro na NFL; assista

O touchdown foi o terceiro do Denver Broncos no jogo. A equipe do Colorado venceu o Kansas City Chiefs por 38 a 0 em casa. O visitantes não contaram com as principais estrelas, como Patrick Mahomes e Travis Kelce.

A vitória levou o Denver Broncos aos playoffs. A equipe preencheu a sétima vaga da AFC com uma campanha de 10 vitórias e sete derrotas. O adversário na rodada de Wild Card será o Buffalo Bills.