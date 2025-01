João Fonseca estreia contra argentino no quali do Australian Open

Após dez vitórias seguidas e os títulos do ATP Next Gen Finals e do Challenger 125 de Camberra, João Fonseca tem a missão de tentar se classificar para a chave principal de um slam pela primeira vez como profissional. O qualifying começa nesta segunda-feira, em Melbourne, e o carioca de 18 anos, que precisará de três vitórias, tem um caminho com dois cabeças de chave argentinos.

Atual #145 do mundo, o o brasileiro vai estrear no quali contra Federico Agustín Gómez (#137), cabeça de chave número 29 do torneio classificatório. Se avançar, Fonseca terá pela frente o cazaque Dmitry Popko (#181) ou Coleman Wong (#170), de Hong Kong. Por fim, se alcançar a terceira fase, João enfrentará quem avançar de um quadrante que tem o argentino Agustín Tirante (#117, cabeça 12 do quali), o austríaco Jurij Rodionov (#175), o francês Titouan Droguet (#182) e o britânico Jan Choinski (#173).

O Brasil tem mais três tenistas no quali masculino - Thiago Monteiro (#109), Felipe Meligeni (#149) e Gustavo Heide (#172) - além de Laura Pigossi (#160) no quali feminino do Australian Open. Monteiro, cabeça de chave 6 do quali, estreará contra o australiano Jason Kubler (#638); Meligeni terá como primeiro adversário o francês Clement Chidekh (#189); e Heide vai encarar o cabeça 10 do quali, o sérvio Laslo Djere (#115).