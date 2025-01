Flamengo x Cruzeiro-PB: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

O rubro-negro chega no torneio com um time alternativo. Isso porque vários atletas do sub-20 estão à disposição da equipe principal para o Campeonato Carioca. Quem comanda os jovens é Raphael Bahia, treinador do sub-20 B.

O Fla também entra em campo na quarta (08/01) contra o Zumbi e no sábado (11/01) diante do São Bernardo. O primeiro jogo é às 21h30 e o segundo às 21h45.