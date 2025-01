São Paulo x Serra Branca: onde assistir e horário do jogo da Copinha

O São Paulo estreia na Copinha contra o Serra Branca (PB) neste sábado (4), às 19h, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, interior de São Paulo.

O duelo terá transmissão do canal por assinatura Sportv. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor está no grupo 11 ao lado do Picos (PI), XV de Jaú (SP) e do adversário da estreia. Os dois primeiros colocados avançam para a próxima fase.