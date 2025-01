Corinthians x Porto Velho: onde assistir e horário do jogo da Copinha

O Corinthians é o maior campeão da Copinha. O clube do Parque São Jorge soma 11 taças, mais do que o dobro de Fluminense e Inter, que dividem a segunda posição, com cinco títulos cada um.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Corinthians x Porto Velho -- 1ª rodada da Copinha

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Data e horário: 4 de janeiro de 2025, às 21h30

Transmissão: Sportv