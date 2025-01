Valencia x Real Madrid: veja horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

O jogo Valencia x Real Madrid, válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, será disputado nesta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Mestalla. A partida é uma das atrasadas do torneio.

A ESPN (TV fechada) e o Disney+ (streaming) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Real Madrid é vice-líder do torneio e pode assumir a ponta provisoriamente em caso de vitória. O time tem 40 pontos, um a menos em relação ao rival Atlético de Madri — que também tem um jogo por fazer.