Brasileiros vão ao pódio na São Silvestre em prova com domínio de quenianos

Como foi a prova feminina

Agnes Keino dominou a prova desde os primeiros minutos. A atleta se desgarrou do resto do pelotão junto da também queniana Cynthia Chemweno. As brasileiras Núbia de Oliveira e Pedrina Silva chegaram a tentar acompanhar o ritmo, mas perderam as rivais de vista.

Keino assumiu a ponta de maneira isolada na parte intermediária da prova e não largou mais. Ela já corria isolada na chegada aos 10 dos 15km da prova.

A prova feminina teve início às 7h40 (de Brasília). As atletas da elite largaram sozinhas — o grande público largou junto com os atletas da elite masculina.

Agnes Keino cruza linha de chegada da São Silvestre de 2024 Imagem: ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Como foi a prova masculina

A prova começou com uma arrancada impressionante. Wilson Mutua, também do Quênia, largou com muita velocidade e assumiu a ponta, colocando vantagem significativa sobre o rival.