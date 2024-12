Queniano resiste a adversário e vence a São Silvestre; brasileiro é 4°

O queniano Wilson Too confirmou a tese de ser um dos favoritos e venceu a 99ª edição da prova masculina da São Silvestre nesta terça-feira (31).

Wilson Too venceu a prova pela primeira vez na carreira. O queniano fechou os 15km do trajeto com tempo de 44min22s. Ele foi seguido por Joseph Panga (TAN) e Reuben Poghisho (KEN).

Johnatas Cruz foi o melhor brasileiro na prova. Ele terminou o trajeto na quarta colocação.