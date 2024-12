Ela se reinventou, correu pelo Corinthians e virou referência aos 64 anos

Avançamos no tempo: o ano é 2015. Ela veio morar em Caieiras-SP para me ajudar nos cuidados dos meus filhos gêmeos. A rotina com as crianças, sua boa culinária e o inevitável aumento de peso chegaram junto com dores articulares. Maria, com 1,44m de altura, alcançou os 70kg, muito acima dos 56 kg habituais.

Ela começou a evitar fotos, entristeceu e não via solução para perder o peso que a incomodava. Como esportista amadora, sugeri que ela fosse para a academia, mas isso era um tabu. Mulher servil e sem vaidades, Maria não se via entre jovens na academia. Sua criação anulou qualquer possibilidade de se reconhecer como merecedora ou atraente.

Minha mãe nunca se maquiou, nunca foi a festas ou usou joias, e, nessa fase, nem queria ser fotografada. Ela se dedicou aos outros e anulou os próprios sonhos. Não era triste, mas o prazer de fazer algo por si nunca foi uma possibilidade que ela vislumbrasse.

Depois de muita insistência, ela aceitou ir à academia em maio de 2015. Em poucos meses, estava fazendo musculação para fortalecer o corpo e caminhando na esteira. O objetivo era emagrecer, mas nada acontecia. Então, como corredora amadora e conhecedora do esporte, sugeri que ela tentasse correr para acelerar o metabolismo. Ela tinha feito exames e estava saudável para a prática, mas faltavam fôlego e condicionamento. Só tinha sua garra e vontade. Isso bastava.

Como uma formiguinha, pavimentou seu caminho. No início, corria 20 segundos e ficava esbaforida. Semanas depois, já corria 5 ou 10 minutos. Apesar das dificuldades, persistiu. Aos poucos, começou a correr mais, desafiou-se a sair para as ruas com colegas da academia e, no tempo dela, foi evoluindo. Percebi o sorriso surgir, o brilho que ia transformar sua vida.

Para acelerar o processo, dei o "tiro de misericórdia": inscrevi-a em uma corrida de rua, do time de coração dela, Corinthians, a Timão Run. A medalha de participação era o símbolo do time. Contei para ela e disse que, se não corresse, não poderia ganhar a medalha, uma mentira estratégica, já que andar também seria permitido.