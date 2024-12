Brasil perde da Alemanha e sai zerado da United Cup

Seis jogos, seis derrotas. Termina assim a campanha brasileira na United Cup, competição entre países com homens e mulheres que reúne alguns dos melhores tenistas do mundo no aquecimento para o Australian Open. O time do capitão Rafael Paciaroni, que perdeu da China dois dias atrás, caiu diante da Alemanha neste domingo e deu adeus à competição.

A primeira derrota do time veio com Beatriz Haddad Maia, que voltou a jogar mal nos momentos decisivos e perdeu para uma tenista de ranking inferior. Desta vez, a número 17 do mundo caiu diante de Laura Siegemund (#80) por 6/3, 1/6 e 6/4. A brasileira fez um ótimo segundo set, mas na parcial decisiva teve seu saque quebrado no sétimo e no nono games, inclusive com uma dupla falta em um break point no sétimo game.

Em seguida, foi a vez de Thiago Monteiro (#109) perder em dois sets para Alexander Zverev (#2), que fez 6/4 e 6/4. O cearense, que enfrentou Zhizhen Zhang no confronto com a China, termina a United Cup sem um set vencido. Contra o alemão, não conseguiu uma quebra de saque sequer.