Quem é Gabriella Gaspar, mulher que afirma ter filha de 10 anos com Neymar

A reportagem teve acesso ao documento citado por Gabriella, escrito em húngaro, que indica que "existe probabilidade superior a 99,9%" de Neymar ser pai de Jázmin. No entanto, o próprio texto também destaca que, uma vez que a amostra não foi colhida diretamente pelo laboratório, e sim fornecida pela solicitante, o exame não pode ser considerado em processos legais.

Em contato com a reportagem, o laboratório responsável pelo exame disse que não pode confirmar a veracidade do teste, nem o teor das informações. A empresa alega que não pode confirmar informações por ser um processo que corre em segredo de Justiça e em respeito à LGPD.

O estafe do jogador alegou que não vai se manifestar sobre o caso. No entanto, a reportagem apurou que Neymar tem colaborado com as investigações e já teria coletado novo material genético para realização de outro exame, desta vez amparado pela investigação.

Neymar já é pai de três crianças. O primogênito, Davi Lucca, tem 12 anos e é fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas. Já com Bruna Biancardi, Neymar teve Mavie, que nasceu em outubro de 2023, e está grávida novamente. Em julho deste ano, nasceu Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/12/2024 e 8/8/2024