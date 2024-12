Ele foi cortado de Paris, mas assistir às Olimpíadas ajudou em recuperação

O atleta precisou passar por uma cirurgia. Isaac, que esteve no Prêmio Brasil Olímpico, conta que a recuperação está adiantada em relação ao cronograma inicial.

Já estou há pouco mais de quatro meses depois da cirurgia. Estou evoluindo bem, estou até mais à frente do que os médicos previam para mim. O Isaac que vai virar para 2025 vai ser mais centrado, mais experiente, e pretendo desenvolver esse Isaac mais constante, mais consciente para extrair mais resultados positivos Isaac

"Foi um cenário extremamente novo para mim. Sempre fui um atleta forte, era difícil me lesionar, e fui cortado das Olimpíadas... Isso me deixou mais forte, preparado para chegar a Los Angeles, com mais garra, mais força, mais vigor", completou.

Ele conta um pouco de como foi a rotina durante as Olimpíadas. "Estava de tipoia, com o braço todo engessado, dentro de casa. Às vezes, um atleta ia lá, competia, eu tomava um remédio que precisava e voltava para sala para continuar assistindo. Foi mais ou menos assim as minhas Olimpíadas. Esperava estar saltando, mas dessa vez eu assisti".

Isaac tem 25 anos e ia para os segundos Jogos Olímpicos, após estrear em Tóquio. O atleta do Pinheiros conquistou a etapa de Bozano do Grand Prix de 2021, foi bronze no Pan-Americano de Lima, em 2019, e prata nos Jogos Sul-Americanos de 2018.