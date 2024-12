Lenda do beisebol, Rickey Henderson morre aos 65 anos nos EUA, diz site

O ex-jogador de beisebol e Hall da Fama da MLB Rickey Henderson morreu de pneumonia aos 65 anos. A informação é do site norte-americano TMZ.

O que aconteceu

Henderson estava internado e morreu na última sexta-feira (20) na região de Oakland, na Califórnia. Ele estava realizando tratamento da doença.

O ex-jogador é o detentor do recorde de bases roubadas da história da MLB, com 1.406. Nenhum outro atleta nem sequer chegou a 1.000 bases roubadas até hoje. Por isso, foi chamado de "Man of Steal" ("Homem do roubo", em tradução livre).