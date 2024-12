Aston Villa x Manchester City: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Os Citizens possuem apenas um triunfo nos últimos 11 jogos da temporada. Na ocasião, o time bateu o Nottingham Forest, pelo Inglês, por 3 a 0.

Do outro lado, o Aston Villa quer se colocar de vez na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time é o sétimo colocado, com 25 pontos, três a menos do que o quarto colocado Nottingham Forest.

Aston Villa x Manchester City

Local: Villa Park, em Birmighan (ING)

Data e horário: 21 de dezembro de 2024, às 9h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Disney+