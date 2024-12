Árbitro de vôlei é derrubado após jogador se chocar com a torre; veja

Uma cena inusitada marcou o duelo entre Perugia e Saint-Nazaire, válido pela Champions League Masculina de Vôlei. O árbitro caiu em "câmera lenta" após um jogador colidir com a torre.

O que aconteceu

O lance aconteceu durante o terceiro set da partida. O Perugia vencia por 2 sets a 0, e com parcial de 21 a 19 no terceiro.

O árbitro caiu após Henri León, do Saint-Nazaire, se chocar com a torre. Na jogada, ele tenta recuperar a bola após a recepção de um companheiro, mas não consegue alcançar e colide com o local onde fica o juiz.