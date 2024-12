Transmissão ao vivo do sorteio da Pré-Libertadores 2025: veja onde assistir

Os vencedores se juntarão a outros 13 times que já estão na segunda fase preliminar. Estão entre estes 13: dois times brasileiros, dois colombianos, dois chilenos e um representante uruguaio, argentino, boliviano, paraguaio, venezuelano, peruano e equatoriano. O sorteio desta etapa do torneio também será realizado no evento.

Confrontos entre times do mesmo país não serão permitidos na segunda fase. Ela também contará com jogos de ida e volta, com o time do pote 1 decidindo em casa. A única exceção é se um dos clubes vier da fase 1.

A terceira fase terá quatro jogos, cada um valendo uma vaga nos grupos da Libertadores. Nela, times do mesmo país podem se enfrentar. Os jogos também são de ida e volta.

Veja potes do sorteio

Fase 1

Pote 1