Transmissão ao vivo de Real Madrid x Pachuca: veja onde assistir

Atual vencedor do The Best em campo. Vini Jr. é uma das atrações da decisão após receber o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa.

Pachuca é a zebra. Os mexicanos bateram o Botafogo por 3 a 0 nas quartas de final e eliminaram o Al Ahly nos pênaltis (6 x 5) após 0 a 0 no tempo normal durante a semifinal.

Real Madrid x Pachuca -- Final da Copa Intercontinental