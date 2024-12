Fonseca estreia bem e derruba #20 do mundo no Next Gen Finals

Como aconteceu

O primeiro set foi duro, com os dois tenistas confirmando seus serviços, e a decisão veio apenas no tie-break. João teve a vantagem primeiro e abriu 3/1 graças a uma dupla falta de Fils. No entanto, o brasileiro perdeu a dianteira ao cometer um erro não forçado. Fonseca salvou dois set points com seu serviço e teve dois set points no saque do rival, mas não conseguiu converter. Com o placar em 9/9, o brasileiro cometeu uma dupla falta, e o francês aproveitou para fechar o set no ponto seguinte: 4/3(9).

A segunda parcial viu as primeiras quebras de saque. Fonseca abriu 3/0 após quebrar Fils no segundo game, mas teve o saque quebrado quando tinha 3/1. Fils, contudo, nem chegou a empatar a parcial. No sexto game, sacando em 2/3, o europeu salvou um set point, mas cometeu um erro no segundo, o que definiu a parcial em 4/2 para o brasileiro.

O francês tinha mais problemas com seu serviço, e Fonseca voltou a ameaçar no quarto game do terceiro set. Fils salvou três break points, mas errou um slice na quarta chance de quebra e voltou a perder o saque. O brasileiro abriu 3/1 e, desta vez, não bobeou para fechar o set em 4/1.

No quarto set, Fils voltou a encarar um break point, mas se salvou com um ace no meio. Na sequência, foi a vez de Fonseca ter uma queda de rendimento. Cometeu seguidos erros e se viu sacando em 0/40. Quando errou mais uma direita, perdeu o game e deu ao francês a vantagem de 3/1. Fils aproveitou, fechou a parcial em 4/1 e forçou o quinto e decisivo set.

Fonseca, então, brilhou. Aproveitou um game com dois erros de Fils e, no terceiro break point, atacou bem com uma esquerda cruzada e converteu a chance. Em seguida, com o placar em 3/1, foi firme e fechou a partida.