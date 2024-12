Scooby é a favor de piscina de ondas nas Olimpíadas: 'Outro tipo de evento'

Óbvio, tem essa beleza da natureza, o que torna especial, mas só funciona pro Circuito Mundial, que a gente tem dez etapas. Numa etapa, a natureza ajuda e em outra não. Numa Olimpíada, você tem aqueles dias exatos ali. Imagina você poder fazer na piscina de onda, no meio de um estádio? Mudaria tudo, e acho que seria muito importante fazer, porque realmente já é um outro tipo de evento.

Pedro Scooby

Na piscina, não há disputa por prioridade, os surfistas competem um de cada vez e possuem número limitado de ondas. No modelo adotado no Circuito Mundial, cada atleta tem direito a seis ondas (três para a direita e três para a esquerda) e a nota final era formada a partir da soma das duas maiores (sendo obrigatoriamente uma da onda para a direita e outra para a esquerda). Para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, a ideia é realizar a competição na piscina de ondas do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater.

Pedro Scooby deu aula a alunos de projeto de surfe da Rocinha, no Rio de Janeiro, em ação da Oakley Imagem: Alexandre Araújo e Beatriz Cesarini / UOL

Pedro Scooby acompanhou de perto a trajetória de Gabriel Medina durante as Olimpíadas de Paris, já que atuou como comentarista e repórter da CazéTV. Apesar de ter curtido o momento, o surfista destacou que não pensa em seguir na área.

Eu me jogo, mas acho que não é o meu foco agora. Foi incrível ver essa experiência, ainda mais na CazéTV, que tive uma liberdade de ser eu mesmo na frente das câmeras. Mas é só mais uma possibilidade de algo que eu posso fazer futuramente, ou de vez em quando. Meu foco são as ondas gigantes. Eu posso fazer outras coisas para me aventurar, como as ondas gigantes são em poucos momentos no ano. Óbvio que eu tenho que estar sempre preparado para quando vier o swell, mas posso me aventurar em outras coisas também.

Pedro Scooby

E o recorde mundial?

Falando em ondas gigantes, Pedro Scooby comentou sobre o recorde mundial, que quase foi batido por Lucas Chumbo, sua dupla na modalidade. Apesar de ser um título relevante, o brasileiro não tem prioridade em alcançar a marca no momento.