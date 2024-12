Quando é o The Best 2024 da Fifa? Veja que horas começa e onde assistir

A Fifa anuncia hoje (17), às 14h (de Brasília), os vencedores das categorias do The Best Football Awards 2024. A premiação acontecerá em Doha, no Qatar.

Onde assistir ao vivo? O Fifa+ (streaming) transmite a premiação.

Vini Jr. pode colocar o Brasil novamente no topo. O atacante do Real Madrid terá novamente o volante Rodri, do Manchester City, como principal adversário. O espanhol ficou com o prêmio da revista France Football no fim de outubro. A última vez que o Brasil venceu na categoria de melhor jogador foi com Kaká, em 2007.