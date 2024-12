Fifa The Best 2024: data, horário e onde assistir ao vivo

A Fifa anuncia nesta terça-feira (17), às 14h (de Brasília), os vencedores do prêmio The Best Football Awards. A premiação será divulgada em jantar de gala, em Doha, no Qatar.

Onde assistir ao vivo? O evento terá transmissão ao vivo pelo Fifa.com.

Vini Jr. é um dos favoritos ao prêmio. O brasileiro terá novamente o volante Rodri, do Manchester City, como principal rival. O espanhol ficou com o prêmio da revista France Football no fim de outubro. A última vez que o Brasil venceu na categoria de melhor jogador foi com Kaká, em 2007.