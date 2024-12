Caribé é 2º nos 50m livre e fecha Mundial de piscina curta com duas pratas

É a segunda medalha de prata de Caribé no Mundial de Budapeste. Na quinta (12), ele também fez o melhor tempo na final dos 100m livre, inclusive o recorde sul-americano de César Cielo com o tempo de 45s47, superando em 27 centésimos o tempo do campeão olímpico.

O Brasil encerra o Mundial com três medalhas. Na sexta-feira (13), Caio Pumputis ganhou o bronze nos 100m medley com o tempo de 51s35, também quebrando o recorde sul-americano.