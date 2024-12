Liverpool x Fulham: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Salah comanda o ataque dos Reds e tem sete gols e três assistências nos últimos seis jogos. Na temporada, são 18 gols e 12 assistências para o egípcio, que pode estar em sua última temporada pelo time inglês.

O Fulham não perde há três rodadas e está no top 10 do campeonato nacional. O time vem de empate por 1 a 1 com o Arsenal.

Liverpool x Fulham

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Data e horário: 14 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

Transmissão: Disney+