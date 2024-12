Elite em 2024, surfista português quebra feio o tornozelo após cair em onda

Kikas também aproveitou as redes sociais para agradecer o atendimento que recebeu de bombeiros e paramédicos ainda na praia, logo após a queda.

O surfista português deve ficar 'alguns meses' se recuperando, como ele mesmo escreveu em sua postagem.

Frederico Morais fez parte da elite do surfe na primeira metade do Mundial da WSL, mas caiu no corte de meio de temporada e, depois, não conseguiu retomar a sua vaga na primeira divisão.