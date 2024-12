Bronze em Paris, Bia Ferreira defende cinturão após deixar boxe olímpico

Esta será a sexta luta de Bia no boxe profissional. A baiana segue invicta com cinco vitórias e nenhuma derrota.

Bia anunciou antes mesmo dos Jogos de Paris que se dedicaria apenas ao boxe profissional.

Estou determinada a continuar fazendo história, colecionando cinturões e levando alegria para todos os brasileiros. Espero encontrar no boxe profissional a mesma felicidade que tive no olímpico.

Bia é a primeira brasileira medalhista olímpica e campeã do mundo no boxe profissional. É, também, a primeira atleta brasileira, mulher ou homem, a conquistar dois pódios olímpicos no boxe.

No boxe olímpico, foram 160 lutas, com 151 vitórias e nove derrotas. Ela ainda acumulou: