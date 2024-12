Promoção do UOL Play oferece 50% de desconto em plano anual do UFC

O UOL Play, serviço de streaming do UOL, oferece a partir desta sexta (13) uma super promoção no combo de UFC, a maior organização de MMA do mundo. Acesse clicando aqui.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play com 50% de desconto e PARCELE em R$ 12x de R$ 12,45/mês.

Como funciona

Novos assinantes terão 50% de desconto no combo de UFC. O plano exibe, além da cobertura das lutas mais famosas do mundo, um mix com entrevistas com atletas, pesagens e uma série de conteúdos exclusivos.