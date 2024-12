Schumacher: Enfermeira é acusada de vazar material de tentativa de extorsão

Uma ex-enfermeira de Michael Schumacher é acusada de envolvimento na tentativa de extorsão à família do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Ela teria sido a responsável por "vazar" uma série de arquivos pessoais do ex-piloto. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

A enfermeira é citada oficialmente no caso e deveria depor em julgamento iniciado na última terça-feira (10). O veículo não divulgou o nome da profissional, mas afirmou que trata-se de uma mulher na casa dos 30 anos.

Ela é apontada como a responsável por entregar os arquivos a Markus Fritsche, ex-segurança da família. O também segurança Yilmaz Tozturkan e o especialista em tecnologia da informação — e filho de Yilmaz — Daniel Lins, também participaram da tentativa de extorsão.