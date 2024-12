Dono de avião que levou Botafogo já foi citado em polêmica de prostituição

Dono do New England Patriots, time da NFL que emprestou o avião para o Botafogo viajar para a Copa Intercontinental, Robert Kraft, 83, se envolveu em polêmica há cerca de cinco anos. O norte-americano foi acusado de envolvimento com prostituição em 2019, mas viu a promotoria retirar a queixa no ano seguinte.

O que aconteceu

O mandatário foi acusado de pagar por serviços sexuais em um spa na Flórida (EUA). O Orchids of Asia Day Spa estaria ligado a uma rede internacional de tráfico humano. Não foi apontada nenhuma ligação entre Kraft e o esquema de tráfico humano.

De acordo com documentos apresentados pela promotoria, Robert Kraft teria ido duas vezes ao local em menos de 24h. O episódio aconteceu em 20 de janeiro de 2019.