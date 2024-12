Carol Santiago e Gabrielzinho são os atletas do ano no Prêmio Paralímpicos

Os nadadores Carol Santiago e Gabriel Santos foram eleitos os melhores atletas do ano no Prêmio Paralímpicos. Multimedalhistas nos Jogos de Paris, eles receberam as condecorações na noite desta quinta-feira (12), em evento realizado em São Paulo.

Gabrielzinho tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação através

de um professor de educação física da escola onde estudava, nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Em Paris, ele conquistou três medalhas de ouro: 100m costas, 200m livre e 50m costas.