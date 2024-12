Brasileiros relembram australiana do breaking que virou meme: 'Estilo dela'

Acho que sempre temos de ver o lado bom das coisas. De todos os esportes, o breaking acabou sendo um dos mais comentados. De forma positiva ou negativa, foi comentado. Acho que não tem nem como dizer que o breaking 'passou batido' nas Olimpíadas.

Raygun, como é conhecida no mundo do breaking, foi mal interpretada? A brasileira acredita que sim, e ressalta a caminhada da atleta até os Jogos Olímpicos.

O que temos de entender é que cada país tem um nível de atleta. Aquele era o nível de atleta do país dela. Para chegar às Olimpíadas, há um ranqueamento e as qualificações, e ela foi pelo continental do dela. Chegaram até a me marcar: 'Por que não a brasileira, ou a fulana? Tem gente melhor'. Cada continente teve suas qualificações. Ela, talvez, tenha sido mal interpretada. Se formos estudar o breaking mais a fundo, ele é bem complexo. Às vezes, um cara vai dar um mortal, fazer loucura, mas outro vai pegar a música, dançar mais e ganhar a batalha, porque tem alguns conceitos. Foi a primeira vez, as pessoas estão começando a entender como é o breaking.

Mini Japa

Leony compartilha da opinião. O brasileiro sinalizou que os vídeos virais e brincadeiras sobre a apresentação da australiana fizeram muitas pessoas pesquisarem sobre o breaking e ter um contato maior com a modalidade.