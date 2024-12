Amaury Pasos foi homenageado com busto no Corinthians dias antes de morrer

Morto na manhã desta quinta-feira (12), Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro, foi homenageado em vida pelo Corinthians. No dia 26 de outubro, o clube inaugurou o busto de Amaury no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

Pasos é considerado por muitos como o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos. Ele colecionou grandes conquistas com a Seleção, como o bicampeonato mundial, em 1959 e 1963, duas medalhas olímpicas de bronze, em 1960 e 1964, além de quatro Campeonatos Sul-Americanos.

Pelo Corinthians, Amaury foi pentacampeão metropolitano, tricampeão paulista e bicampeão brasileiro e sul-americano entre 1966 e 1972.