NBB: Vasco domina o líder Minas e engata 4ª vitória seguida na competição

O Minas viu uma sequência de 12 vitórias ir pelos ares. A equipe não perdia uma partida pelo NBB desde o dia 15 de outubro, quando foi derrotada pelo Franca.

O Vasco está na quinta colocação do NBB, com nove vitórias e cinco derrotas. O Minas, por sua vez, segue como líder da competição, com 13 triunfos e apenas dois reveses.

Como foi o jogo

O Vasco atropelou o Minas nos dois primeiros quartos. Os cariocas venceram a primeira parcial por 23 a 14 e repetiram o bom desempenho na segunda, com 13 a 9. Assim, os mandantes foram para o intervalo vencendo por 36 a 23.

Em vantagem, o Vasco jogou mais tranquilo a metade final da partida e, mesmo assim, não deixou o Minas sequer vencer uma das parciais: 21 a 21 e 24 a 20.