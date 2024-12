Marquinhos brilha no NBB aos 40 e cogita até desistir da aposentadoria

Ícone do basquete brasileiro, o ala Marquinhos, do Vasco, segue se destacando nas quadras do NBB e admite que repensa seu futuro. O veterano de 40 anos está se sentindo tão bem que pode até voltar atrás do anúncio de aposentadoria, feito há dois meses, ao final da temporada.

Experiência de décadas

Para Marquinhos, a ficha ainda não caiu de que ele está em sua "saideira". Com dois Jogos Olímpicos na bagagem, o experiente jogador disputa a sua 25ª temporada no basquete e se mantém em alto nível. Foi, inclusive, o cestinha do Vasco na vitória sobre o Paulistano, na semana passada, com 15 pontos.

O ala vascaíno ostenta uma média de 15,3 pontos por jogo neste 1º turno do NBB. Ele tem a 13ª melhor estatística de pontuação entre todos os jogadores da competição. É também o 25º atleta mais eficiente da liga e já bateu a marca dos 120 pontos combinados no começo de temporada.