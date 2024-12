Disputa por convite para o Rio Open começa nesta segunda em São Paulo

A primeira edição da Procopio Cup, competição que dará uma vaga no qualifying do Rio Open de 2025, terá seu início nesta segunda-feira, nas quadras da Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, clube onde Alcides Procópio, um dos pioneiros e maiores incentivadores do tênis no Brasil, aprendeu a jogar e construiu sua história no esporte.

A Procopio Cup substitui a antiga Maria Esther Bueno Cup, que dava uma vaga na chave principal e outra no qualifying do Rio Open, mas o torneio era disputado apenas por jovens de até 24 anos. A Procopio Cup não tem limite de idade, e a lista de inscritos deste ano tem Pedro Sakamoto (31 anos, #337 do mundo), Daniel Dutra da Silva (36 anos, #305), João Lucas Reis (24 anos, #401), José Pereira (33 anos, #509), Pedro Boscardin (21 anos, #499), João duardo Schiessl (20 anos, #511), João Pedro Bonini (17 anos, #128 no ranking juvenil) e Luis "Guto" Miguel (15 anos, convidado do clube).

Assim como a MEB Cup, a Procopio Cup será disputada em dois grupos de quatro, com os tenistas jogando todos contra todos dentro de suas chaves. Os dois melhores de cada grupo avançarão às semifinais, e os vencedores destes duelos farão a decisão, no domingo, dia 15 de dezembro.