Transmissão ao vivo de Botafogo x São Paulo: veja onde assistir

Botafogo e São Paulo duelam hoje (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo na TV Globo (para todo o país, exceto SP, PR e MG - apenas Juiz de Fora exibe o jogo), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo precisa apenas de um empate para ficar com o título do Brasileirão, conquista que não vem desde 1995. Atual campeão da Libertadores, o Glorioso lidera com 76 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras.