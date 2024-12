Flamengo x Vitória: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileiro

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão de sportv2 e Premiere. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O jogo marca a despedida de Gabigol do Flamengo. O atacante não renovou contrato com o Rubro-Negro e anunciou o adeus logo após a conquista da Copa do Brasil.