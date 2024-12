Cuiabá x Vasco: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão Série A

O Cuiabá recebe o Vasco neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em jogo pela 38ª e última rodada do Brasileirão Série A de 2024. O confronto será na Arena Pantanal.

O jogo será transmitido pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

A equipe do Mato Grosso já está rebaixada e disputa o último duelo do torneio para cumprir calendário. Com 30 pontos conquistados, o Cuiabá é o lanterna da competição, com a mesma pontuação do Atlético-GO, mas uma vitória a menos.