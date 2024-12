Thaisa critica agressão de torcida do Osasco em jogo da Superliga de vôlei

Osasco se pronuncia

Por meio de nota oficial, o Osasco Voleibol Clube afirmou que a equipe de segurança do ginásio agiu imediatamente.

O clube também garantiu que o responsável pelo arremesso do objeto foi identificado e encaminhado para as autoridades do evento. Confira a nota completa:

Osasco Voleibol Clube tem compromisso com o jogo limpo e preza pela segurança de todos durante as partidas em seu ginásio. Cientes de que um objeto (um tubo de papelão) foi atirado em quadra, imediatamente a equipe de segurança agiu, identificou o responsável pela ação e o encaminhou para autoridades do evento, que tomarão as medidas cabíveis. O incidente não apaga a festa que as duas torcidas protagonizaram no ginásio José Liberatti na noite desta sexta-feira (6). O clube, sua comissão técnica e atletas reforçam a importância do respeito dentro e fora de quadra.



Minas lidera a competição

Com a vitória sobre o Osasco, o time mineiro lidera a competição nacional com 24 pontos.