Fórmula E abre temporada na batida do samba e com carro mais veloz que F1

Acostumado ao batuque do samba e ao peso dos carros alegóricos, o Sambódromo do Anhembi (SP) dá espaço para o carro com a maior aceleração do mundo, que fará a sua estreia neste sábado (7), na corrida que marca o início da temporada 2024/25 da Fórmula E.

O que aconteceu

O GEN3 Evo vai de zero a 100 km/h em apenas 1,86s, superando em 30% os atuais carros da Fórmula 1. Ele também conta com uma carroceria mais estreita e agressiva, além de ganho de rendimento estimado em 2% em relação ao modelo anterior.

Carro da Jaguar TCS Racing, equipe da Fórmula E Imagem: Oscar Lumley/LAT Images