Everton x Liverpool: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Inglês

O Everton recebe o Liverpool neste sábado (7), às 9h30 (de Brasília), em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto acontece no Goodison Park, em Liverpool.

O duelo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

Os donos da casa precisam de uma difícil vitória contra o Liverpool para começar uma retomada no torneio. Com 14 pontos conquistados em 14 duelos, a equipe do Everton venceu apenas três partidas no Campeonato Inglês, se mantendo na 15ª posição. Os Toffees estão a apenas cinco pontos do primeiro time do Z3, o Ipswich.