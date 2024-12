Transmissão ao vivo de Fluminense x Cuiabá: veja onde assistir

Fluminense e Cuiabá medem forças hoje (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense possui 40 pontos, está na 16ª colocação e pode garantir a permanência na Série A em caso de vitória. Para isso, precisa que Red Bull Bragantino não vença na rodada.