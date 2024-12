Fluminense x Cuiabá: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O jogo Fluminense x Cuiabá, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado nesta quinta (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Sportv (TV fechada) e o Premiere (pay-per-view) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Fluminense luta contra o rebaixamento. A equipe de Mano Menezes soma 40 pontos e acumula seis tropeços seguidos no torneio nacional.