Transmissão ao vivo de Vasco x Atlético-MG: veja onde assistir

Vasco e Atlético-MG se enfrentam hoje (4), às 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O confronto vale uma posição direta na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. As duas equipes possuem 44 pontos, com o Vasco em 12º lugar, uma posição à frente do Atlético-MG.