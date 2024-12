Transmissão ao vivo de Internacional x Botafogo: veja onde assistir

Internacional e Botafogo medem forças hoje (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (para todo o país, exceto SP, MG, TO e GO), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Podendo ser campeão hoje, o Botafogo lidera a competição com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. Para garantir o título, o Alvinegro precisa de um resultado melhor que o adversário. Se vencer, o Palmeiras não pode ganhar - em caso de empate do Botafogo, o vice-líder precisa perder para o Glorioso ficar com o título.