Newcastle x Liverpool: onde assistir e horário do jogo pelo Inglês

O Liverpool é o líder disparado do Campeonato Inglês e tenta manter sequência. A equipe do técnico Arne Slot ficou sem vencer duas vezes até aqui no torneio — uma derrota para o Nottingham Forest e um empate com o Arsenal.

O Liverpool não sabe o que é perder para o Newcastle desde 2015. De lá para cá são 11 vitórias e quatro empates.

Newcastle x Liverpool -- 14ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 4 de dezembro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

Transmissão: Disney+ (serviço de streaming)