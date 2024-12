Vídeos e prontuários: como foi a tentativa de extorsão à família Schumacher

Os arquivos foram armazenados em pen-drives e discos rígidos, e a ação foi planejada pelo ex-segurança Markus Fritsche após ele perceber que seria demitido pela família, em 2020.

Markus Fritsche começou a trabalhar para a família Schumacher um ano e meio antes do acidente. Depois do episódio, o acesso ao ex-piloto e à mansão se tornaram restritos.

Chateado com a demissão, Markus convocou o amigo de longa data e também segurança Yilmaz Tozturkan participar do plano. Yilmaz, por sua vez, pediu ajuda ao filho, Daniel Lins, especialista em tecnologia da informação, para ajudar no roubo dos arquivos.

O Ministério Público de Wuppertal denunciou o trio em setembro e eles podem pegar até quatro anos de prisão se considerados culpados. O julgamento deve ter início em janeiro de 2025.

O heptacampeão da Fórmula sofreu um grave acidente em 2013 e não aparece em público desde então. A família protege a privacidade de Michael e divulga atualizações médicas esporadicamente.