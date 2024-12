'Castor na pista?', Leclerc sincerão e Max feliz: as frases do GP do Qatar

Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prêmio do Qatar após liderar de ponta a ponta e travar batalhas com Lando Norris durante a maior parte da corrida. O holandês, que já é campeão da temporada, ficou satisfeito com o desempenho do carro e exaltou o embate com o adversário da McLaren.

A animação de Verstappen é interessante, afinal ele é tetracampeão, mas a melhor fala do fim de semana de Fórmula 1 é do japonês Yuki Tsunoda, que pensou que um castor teria invadido a pista do circuito de Lusail.

Veja as frases do GP do Qatar

Verstappen ficou empolgado com a vitória no Qatar após embates com Lando Norris, que acabou perdendo posições com uma punição de 10 segundos.