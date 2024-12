Bragantino x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (1°), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Atualmente com 48 pontos, a Raposa briga diretamente com Corinthians e Bahia por uma vaga na competição do próximo ano.